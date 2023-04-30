В Петербурге в последний день весны сохранится облачная и дождливая погода

В Санкт-Петербурге сохраняется прохладная погода под влиянием южной периферии циклона. В городе будет облачно, местами ожидаются осадки в виде дождя.

Фото: Baltphoto

В воскресенье, 30 апреля, Северная столица окажется на южной периферии циклона с центром над Скандинавией. В городе ожидается облачная погода, будет ветрено. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Кроме того, он отметил, что жители и гости Культурной столицы в последний день весны могут столкнуться с осадками в виде дождя.

Эксперт рассказал, в городе на Неве температура поднимется до +9…+11 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в некоторых районах горожане могут столкнуться с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон при этом отклонится от климатической нормы на 1-2 градуса.