Петербуржцы столкнутся с дождем и снегом в некоторых районах города 29 апреля

Эти выходные пройдут для жителей Петербурга с ветром дождем и сильным ветром. В некоторых районах также ожидаются осадки в виде снега.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Метеорологические условия в регионе 29 апреля сформирует тыловая часть циклона. В субботу будет облачно, но с прояснениями. В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился, что в некоторых районах горожане могут столкнуться с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон при этом отклонится от климатической нормы на 1-2 градуса.

В течение дня столбик термометра достигнет +9 и +11 градусов, по области показатели составят +7 и +12 градусов. Также ожидается западный ветер, порывы которого могут достичь10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В воскресенье ситуация с похолоданием не изменится. Днем в последний день апреля снова пройдут дожди, а температура воздуха составит от +10 до +12 градусов.

О похолодании в городе говорили еще в среду, когда температура воздуха достигала +21 градуса. Тогда Санкт-Петербург.ру сообщал, что возвращаются кратковременные дожди и ветер.