В Петербурге пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы

В Санкт-Петербурге ближе к вечеру на погоду скажется воздействие пролегающего у западных границ холодного атмосферного фронта. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди.

Фото: Baltphoto

В среду, 26 апреля, в Северной столице погода сформируется под влиянием гребня антициклона, а к вечеру воздействие окажет холодный атмосферный фронт. В городе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, а в западных районах возможны грозы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Отметим, что температура воздуха поднимется до +19…+21 градусов. Подует юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать скорости до 7 метров в секунду.

В четверг начнется похолодание.

Напомним, что на Ладожском озере начался нерест щуки. Биолог Павел глазков считает, что это один из самых ярких признаков прихода весны на территорию региона.