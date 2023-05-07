В Пулково 7 мая отменили несколько рейсов до Архангельска и Ижевска

В петербургском аэропорту 7 мая есть несколько отмененных рейсов на вылет и прибытие. Также один авиарейс будет выполнен, но с задержкой.

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Согласно расписанию Пулково, в воскресенье из Петербурга так и не вылетят самолеты до Архангельска и Ижевска. В первом случае воздушное судно «Северсталь» должно было покинуть город около четырех часов утра, а во втором «Ижавиа» планировала вылететь из аэропорта примерно в 14:50. Обо рейса отменили не только на отправление из Петербурга, но и на прилет в город.

Также в Пулково перенесли вылет самолета «Turkish Airlines» до Антальи. Теперь воздушное судно покинет Северную столицу в 14:55 вместо 13:55.

Остальные рейсы пока планируют осуществить по расписанию. Об изменениях в течение дня можно узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из Петербурга запустили прямые рейсы в Нижний Новгород. Самолеты Smartavia будут перевозить пассажиров каждый день, исключая субботу.