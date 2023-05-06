В Петербурге на три дня ввели строгий запрет на использование беспилотников и гидроциклов

В связи с Указом президента России на территории Санкт-Петербурга вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов. В течение нескольких дней ограничение коснется также и гидроциклов на некоторых водных участках.

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В пресс-службе Смольного сообщили, что запрет на использование дронов и гидроциклов будет действовать с 7 по 10 мая. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления. Также могут быть использованы объекты, действующие в интересах СМИ и киноиндустрии, но при наличии специального разрешения.

Кроме того, в Петербурге временно ограничат использование водных мотоциклов. С 7 по 10 мая им нельзя будет передвигаться от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, а также по двум участкам Малой Невки, которые протягиваются от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки. Еще одним местом, где не должно быть гидроциклов в указанные три дня являются участки Большой Невки от Ушаковского моста до Невы, а также на всём протяжении Кронверкского пролива.

В пресс-службе отметили, что меры направлены на усиление охраны порядка и обеспечения безопасности во торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге ко Дню Победы подготовили примерно 200 памятных мероприятий.