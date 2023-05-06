С 6 по 12 мая из-за нарушений, найденных Роспотребнадзором, в МДТ отменили все спектакли

Постановки, запланированные в Академическом Малом драматическом театре (МДТ) на ближайшее время, отменили из-за многочисленных нарушений. Так, спектакли не будут показывать с 6 по 12 мая.

Фото: пресс-служба МДТ

В пресс-службе МДТ сообщили, что в связи с решением Роспотребнадзора и на основании протокола от 5 мая спектакли, которые должны были пройти с 6 по 12 мая, отменяются. Зрителям обещали отдать денежные средства за билеты в случае их возврата. Горожанам напомнили, что касса театра работает каждый день с 12:00 дня до 19:00 вечера.

Роспотребнадзор объяснил причину закрытия МДТ. Отмечается, что в ходе проверки, организованной после требования прокуратуры Санкт-Петербурга, специалисты зафиксировали многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения. Об этом сообщает ТАСС.

Вход в театр будет опечатан до решения суда.

Напомним, что о закрытии заведения стало известно утром 6 мая.