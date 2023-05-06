Во Фрунзенском районе житель Коми чуть до смерти не забил петербуржца

После жестокого избиения житель Петербурга едва не отправился на тот свет, потеряв большое количество крови. Мужчине вспороли горло неизвестным предметом. За совершение преступления правоохранители задержали неработающего гражданина Республики Коми.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел вечером 4 мая во Фрунзенском районе. После сообщения о драке у дома 31 нашли 34-летенго петербуржца со вспоротой шеей, которого экстренно направили в больницу для оказания помощи.

У пострадавшего диагностировали травму груди, колото-резанные слепые ранения мягких тканей головы и глубокое ранение шеи с повреждением сонной артерии. Мужчину с шоком второй степени и острым отравлением поместили на отделение реанимации.

На месте происшествия также был задержан 29-летний неработающий гражданин республики Коми. По версии следствия, злоумышленник во время внезапной ссоры из-за неприязни избил оппонента руками и неустановленным предметом.

Задержанного поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красном селе голодные горожане устроили кулачные бои за бесплатную шаверму. Драка развязалась на Красногородской улице.