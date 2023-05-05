У пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился второй ребенок

В Ленинградском зоопарке родился детеныш японской макаки. Разница между детьми пары составляет два года и два дня.

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У японских макак, живущих в Ленинградском зоопарке с 2015 года, появился второй ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Известно, что Киото и Миа стали родителями впервые в 2021 году. Первенец пары появился 26 марта, мальчика назвали Кайко.

Второй ребенок появился на свет спустя ровно два года – 24 марта 2023 года.

Имя детенышу будет выбрано по традиции способом городского голосования. Конкурс на выбор имени объявили с 5 мая по 5 июня.

Сотрудники зоопарка отмечают, что малыш привязан к матери. Он есть, спит и играет на ее руках, в то время как его старший брат уже повзрослел и стал смелее.Ранее Санкт-

Петербург.ру сообщал, что манулы в Ленинградском зоопарке заселились в новый вольер с цветущей ивой посередине.