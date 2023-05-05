С 6 мая в Петербурге начинается ремонт Арсенальной и Пироговской набережных
В Петербурге начался ремонт Арсенальной и Пироговской набережных, который затруднит движение автомобилистов до 10 июля. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.
Начало ремонтных работ поспособствует затруднению движения на некоторых участках набережных. Так, с 6 по 20 мая ограничение движения будет введено на Арсенальной набережной на отрезке от Арсенальной улицы до Литейного моста. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.Таже
ограничение будет установлено и на Пироговской набережной от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева, ремонтные работы на которой начнутся с 12 мая и продлятся до 10 июля.
В пресс-службе КРТИ отметили, что замена асфальта будет проводиться поэтапно, по одной полосе, чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов.
Во время ремонтных работ на набережных заменят бортовые камни, отремонтируют асфальт и нанесут разметку.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что движение по КАД в районе развязки Софийской и Московского шоссе будет ограничено с 10 мая.