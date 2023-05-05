Полиция обнаружила труп обварившейся в кипятке пенсионерки на Косыгина

Правоохранители обнаружили труп обварившейся кипятком пожилой петербурженки в собственной квартире. Оказалось, что женщина получила ожоги во время принятия ванны.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в одном из многоквартирных домов на проспекте Косыгина в Петербурге обнаружили мертвой тело 68-летней жительницы Петербурга.

По всему телу пенсионерки правоохранители зафиксировали термические ожоги, предположив, что она могла получить их во время водных процедур.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, предположения подтвердились.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения трупа петербурженки для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе обнаружили гниющие тела двух пенсионеров в трехкомнатной квартире.