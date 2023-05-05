Правоохранители задержали подозреваемого в разрушении креста Георгия Победоносца в Центральном районе Петербурга

В Центральном районе Петербурга в четверг неизвестный разрушил крест Георгия Победоносца. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг ночью, 4 мая, неизвестный разрушил Памятный крест в честь Георгия Победоносца недалеко от концертного зала «Октябрьский».

С заявлением о происшествии в дежурную часть утром обратился очевидец.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили бутылку из-под водки и фрагменты креста. Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранителям удалось установить хронологическую последовательность событий минувшей ночи. На кадрах видно, как неизвестный запрыгнул на основание креста, а после взял крест в руки и, протащив несколько метров, бросил на землю.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Петербурга.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), подозреваемый отправлен в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Доблести молодой человек открыл стрельбу из пистолета по автомобилю москвича.