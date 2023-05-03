На Доблести молодой человек открыл стрельбу из пистолета по автомобилю москвича

В Красносельском районе Петербурга за стрельбу по автомобилю гражданина, приехавшего из столицы, задержали 19-летенего местного жителя. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, встревоженный 29-летний москвич обратился к правоохранителям с с улицы Доблести. Мужчина заявил, что у дома 24, корпус 1 неизвестный открыл стрельбу по его автомобилю из пневматического пистолета.

Позже по указанному адресу, на лестничной площадке, задержали 19-летнего подозреваемого, который оказался 19-летним петербуржцем. Молодого человека после составления протокола поместили в СПСЗЛ.

У задержанного изъяли пневматический пистолет, стеклянную бутылку, а также газовый металлический баллон. Известно, что за злоумышленником оружие не зарегистрировано.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом мужчина из хулиганских побуждений начал стрелять из окна квартиры, после чего обеспокоенные жители обратились в полицию.