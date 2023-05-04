СК отправил под стражу подростка, которого подозревают в убийстве школьницы в Парголово

Школьник, подозреваемый в убийстве молотком 13-летней петербурженки, отправлен под стражу. Известно, что обвинение ему не предъявляли.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ

Девятиклассник, подозреваемый в убийстве 13-летней девочки в Парголово отправлен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербурге и Ленобласти.

По версии следствия, в воскресенье, 30 апреля, два ученика девятого класса обманным путем выманили в лесную зону поселка Парголово 13-летнюю школьницу, где заранее приготовили ей яму.

Прибыв на место, 16-летний парень напал на девочку с молотком, а его 15-летняя подружка фиксировала происходящее на видео. После того, как пострадавшая скончалась от полученных травм на месте, подростки оттащили ребенка в выкопанную яму и отправив сообщение с телефона девочки ее родительнице, ретировались с места преступления.

С заявлением о пропаже девочки в полицию поступило от матери ребенка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили и задержали подростков, последними видевших ребенка.

Известно, что подозреваемый девятиклассник практически сразу во всем сознался и указал место, куда они спрятали тело погибшей.

На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения подросткам. По факту смерти школьницы заведено уголовное дело по пункту «в» части2 статьи 105 УК РФ (убийство).

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