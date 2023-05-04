Убийцы школьницы в Парголово сделали это, чтобы самоутвердиться

В минувшее воскресенье в Парголово жестоко убили 13-летнюю школьницу, забив ее молотком. Палачами девочки стали ее знакомые подростки.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ

Забивший молотком школьницу подросток признался в содеянном практически сразу после задержания. Следствие выдвинуло версию причины такого зверского поступка. Об этом сообщает ALLNW.

По версии следствия, палач заманил в лес на пикник и убил ученицу седьмого класса для собственного самоутверждения.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 апреля, в Парголово, куда на «пикник» жертву пригласили знакомые 16-летний парень и 15-летняя девушка. Известно, что оба заранее позаботились о могиле для будущей жертвы.

Так, во время «пикника» подросток нанес несколько ударов молотком по своей жертве, а его подружка запечатлела момент убийства на видео. После чего, оттащив труп школьницы в яму, подростки поиздевались над ее матерью, попытавшись запутать родительницу, рассказав о ложном местоположении девочки.

В свою очередь обеспокоенная мать обратилась к правоохранителям, которые практически сразу задержали подростков.

Юный палач сознался в содеянном и показал, где захоронил свою жертву.

В отношении подростков заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали двух подростков, подозреваемых в спланированном убийстве школьницы после рокового интервью.