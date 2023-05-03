В Петербурге задержали двух подростков, подозреваемых в спланированном убийстве школьницы после рокового интервью

За убийство семиклассницы в лесополосе задержали двух петербургских подростков, один из которых признался в содеянном следователям и показал место захоронения девочки. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после убийства семиклассницы в лесном массиве недалеко от Парголово. За совершения преступления задержали 16-летнего подростка и его 15-летнюю соучастницу. Предполагается, что злоумышленники заранее вырыли яму в лесу, куда потом сбросили тело погибшей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

Отмечается, что 30 апреля молодые люди пригласили девочку на пикник под предлогом интервью. Недалеко от Парголово 16-летний подозреваемый несколько раз ударил семиклассницу молотком по голове, после чего вместе с соучастницей зарыл тело девочки в яме. Затем злоумышленники начали переписывать от лица погибшей с ее матерью, чтобы скрыть место нахождения школьницы. По завершению всех мероприятий подростки, разбив мобильный телефон, поместили все вещи погибшей рядом с ней в землю.

Мать школьницы заволновалась и обратилась к правоохранителям. Во время допроса 16-летний подозреваемый признался в содеянном и показал место захоронения школьницы.

В пресс-службе добавили, что подростки планировали совершить убийство для собственного самоутверждения, без какого-либо мотива. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Культуры подростки напали на шестиклассника. Мальчика сильно избили.