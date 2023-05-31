Депутат объяснил, кто из россиян может платить меньший налог на землю

Некоторые жители России могут платить меньший налог на землю. Речь идет о льготных категория граждан.

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Депутат Госдумы Чаплин напомнил, что в меньшем размере налог на землю платят Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, а также инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. На такую же льготу могут рассчитывать ветераны и инвалиды боевых действий, пострадавшие от радиации, многодетные семьи и пенсионеры, сообщает «МК в Калининграде».

Депутат заметил, что назначенный земельный налог в случае необходимости можно оспорить. Итоговая сумма складывается из размера налогооблагаемой базы, а также ставки налога.

Уточняется, что налогооблагаемая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, складывающаяся на основании кадастровой оценки.

Уточняется, что в случае успешной процедуры, при которой удастся оспорить результаты определения кадастровой стоимости, рыночная стоимость объекта недвижимости устанавливается на число, по состоянию на которое фиксируется его кадастровая стоимость.

По словам специалиста, в некоторых случаях получается снизить кадастровую стоимость через суд, но тогда нужно будет заплатить за проведение рыночной оценки и понести судебные расходы.