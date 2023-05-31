Депутат объяснил, кто из россиян может платить меньший налог на землю
Некоторые жители России могут платить меньший налог на землю. Речь идет о льготных категория граждан.
Депутат Госдумы Чаплин напомнил, что в меньшем размере налог на землю платят Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, а также инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. На такую же льготу могут рассчитывать ветераны и инвалиды боевых действий, пострадавшие от радиации, многодетные семьи и пенсионеры, сообщает «МК в Калининграде».
Депутат заметил, что назначенный земельный налог в случае необходимости можно оспорить. Итоговая сумма складывается из размера налогооблагаемой базы, а также ставки налога.
Уточняется, что налогооблагаемая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, складывающаяся на основании кадастровой оценки.
Уточняется, что в случае успешной процедуры, при которой удастся оспорить результаты определения кадастровой стоимости, рыночная стоимость объекта недвижимости устанавливается на число, по состоянию на которое фиксируется его кадастровая стоимость.
По словам специалиста, в некоторых случаях получается снизить кадастровую стоимость через суд, но тогда нужно будет заплатить за проведение рыночной оценки и понести судебные расходы.