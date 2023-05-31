Смольный продолжает тормозить строительство спорткомплекса имени заслуженного тренера дзюдо Рахлина

Санкт-Петербург готовится принять Международные соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» с участием иностранных спортсменов. При этом до сих пор остается нерешенной судьба спортивного комплекса имени выдающегося российского тренера, строительству которого не способствуют чиновники Смольного.

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В Северной столице пройдут ХI Международные соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Участие в мероприятии примут более 1,5 тысячи дзюдоистов из 12 стран, в том числе из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Основатель петербургской юношеской лиги дзюдо «Аврора» Евгений Рахлин рассказал, что соревнования в этом году посвятят 85-летию со дня рождения Анатолия Рахлина – заслуженного тренера России и наставника президента РФ Владимира Путина.

При этом стоит обратить внимание, что в Петербурге уже не первый год пытаются построить многофункциональный спортивный комплекс имени Анатолия Рахлина в Калининском районе, однако, как ранее отмечали СМИ, администрация губернатора Александра Беглова не способствует началу строительства объекта. В частности, подведомственный Смольному Центр государственной экспертизы выдал отрицательное заключение по проекту спорткомплекса, что отодвигает его реализацию на неопределенный срок.

Ситуация может быть связана с неспособностью городской администрации разрешить конфликт с жителями Калининского района. Еще в 2018 году петербуржцы выступили против строительства объекта на участке, включающем в себя часть парка. Горожане предлагали перенести комплекс на пустырь между проспектом Маршала Блюхера и Лабораторным проспектом, однако точка в данном споре до сих пор так и не поставлена.

Напомним, еще в начале текущего года координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Активист отмечал, что городская власть не занимается развитием спортивной и досуговой инфраструктуры, не создает скейт-зоны, новые зеленые скверы и парки с современным спортивным или игровым оборудованием, а все проекты в центре направлены лишь на строительство и реконструкцию, но не на создание новых возможностей для петербуржцев.