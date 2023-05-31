Аналитики выяснили, что петербуржцы чаще всего скупают в магазинах

Оказалось, что популярность некоторых продуктов и вещей зависит от региона России. Так, например, на севере граждане чаще всего покупают сладости.

Фото: Pxhere

В свою очередь, на юге местные жители часто делают выбор в пользу молочной продукции и соусов, йогуртов и майонеза. А вот косметику и парфюмерию чаще приобретают жители Дальнего Востока, сообщает телеканал «360» со ссылкой на исследование аналитиков.

Также примечательно, что на Северном Кавказе популярностью пользуются средства для уборки, а на Камчатке — товары для личной гигиены.

Отмечается, что в Москве и Петербурге горожане чаще всего покупают почти одно и тоже, только вот жители Северной столицы испытывают слабость к канцелярии.