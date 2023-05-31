В Петербурге выделят больше 80 млн рублей на оповещение об опасности в мирное и военное время

Власти Петербурга объявили аукцион на прием, обработку и передачу сообщений через систему центрального оповещения в мирное и военное время.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Так, начальная цена контракта установлена в 83,3 миллиона рублей, при этом срок действия документа рассчитан до 2025 года.

Согласно представленной информации, подрядчик должен будет оказывать телематические услуги каждый день на протяжении всех 24 часов, в том числе и в военное время. В ходе мероприятий специалисты будут использовать громкоговорители.

Уточняется, что сообщение должно воспроизводиться с разборчивостью слов при передаче речевых сообщений не менее 93%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на рекламу военной службы по контракту в городе потратят примерно 180 миллионов рублей