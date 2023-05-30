В Петербурге на рекламу военной службы по контракту потратят около 180 миллионов рублей

В ближайшее время на улицах Петербурга появится больше рекламы службы по контракту. Соответствующие объявления можно будет увидеть также в общественном транспорте, на жилых домах и в больницах. В общей сложности на размещение и создание рекламы планируют потратить примерно 180 миллионов рублей.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Так, объявления о службе по контракту появятся на городских билбордах уже в ближайшие пару месяцев. Рекламу разместят на 553 тумбах, экранах и дисплеях. В августе сообщения добавят еще на 200 носителей, сообщает Neva.Today. Кроме того, до декабря 2023 года Смольный планирует задействовать для рекламы еще 553 билборда.

Кроме того, к агитации будут привлечены общественный транспорт, жилые дома и учреждения здравоохранения. Около 1 500 стикеров появится в вагонах метро, а в трамваях и троллейбусах для рекламы службы по контракты задействуют 1 800 экранов. Автобусы представят 2 870 медиапанелей с такой информацией.

По предварительным данным, общая сумма закупки составит 172,2 миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году после Парада Победы жителям Северной столицы рассказали о службе по контракту.