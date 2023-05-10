После Парада Победы на Дворцовой петербуржцам рассказывали о службе по контракту

Во вторник, 9 мая, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся торжественный Парад Победы, после которого все желающие могли расспросить о службе по контракту в специальном пункте.

Фото: Neva.Today

Мобильный пункт по набору на контрактную службу заработал в центре Петербурге после торжественного парада. Перед началом концерта все желающие могли узнать, подходят ли они по параметрам и здоровью, а также задать специалистам все интересующие вопросы в этой области. Об этом сообщает «Петроград».

Кроме того, горожане получили брошюры, где приводилась информация о новому пункте по набору контрактников на улице Чайковского.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ознаменование 78-й годовщины Победы над Петербургом прогремели залпы праздничного салюта.