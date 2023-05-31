Хедлайнером концерта в рамках ПМЭФ-2023 станет группа «Звери»

В 2023 году гостями Петербургского международного экономического форума станет рок-группа «Звери». Артисты являются хедлайнерами концерта, который пройдет на Дворцовой площади.

Фото: кадр из клипа «Брюнетки и блондинки»

Об участии группы в концерте на ПМЭФ рассказали в пресс-службе «Росконгресса». Отмечается, что мероприятие по традиции будет бесплатным.

Напомним, что форум пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня. В связи с этим запланирована большая культурная программа, в которую входит и концерт на Дворцовой с участием группы «Звери». Также фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» включает в себя посещения театров, музеев и концертных залов Северной столицы.

Отмечается, что в рамках культурной программы также пройдут и модные показы российских дизайнеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время ПМЭФ городские отели и гостиницы, имеющие четыре и пять звезд, будут забиты под завязку.