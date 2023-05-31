В Петербурге после скандала в коррекционной школе могут завести еще одно уголовное дело

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала возбудить еще одно уголовное дело по факту угроз и унижений воспитанников одной из коррекционных школ. Скандал произошел в учебном заведении на Васильевском острове.

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В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что в ходе проверок специалисты установили факт грубого обращения к детям. Также допускается, что несовершеннолетним периодически угрожали, а также физическим насилием.

Проверки в заведении провели после жалоб родителей. В результате было возбуждено уголовное дело об истязании, однако к этому могут добавить еще одну статью. Так, по результатам наблюдений специалистов, в учебном учреждении не в полной мере соблюдались требования законодательства по охране жизни и здоровья воспитанников. Таким образом, учителя могут стать фигурантами дела о «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником».

Директор школы получил представление о найденных нарушениях. Кроме того, прокуратура подготовила иски с требованием взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей.