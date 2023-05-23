В Петербурге прокуратура проверит коррекционную школу после сообщений об издевательствах учителей над инвалидами

В Санкт-Петербурге организовали проверку в отношении коррекционного учебного заведения, где, по сообщениям родителей, учителя издевались над детьми. По результатам мероприятий злоумышленников привлекут к ответственности.

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Речь идет об одной из школ Василеостровского района. В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что преподаватели учебного учреждения, вероятно, используют ненадлежащие методы воспитания в отношении несовершеннолетних школьников-инвалидов.

По факту поступившей информации от законных представителей детей в настоящее время проводится проверка. Родители утверждают, что учащихся систематически и регулярно унижали, а, возможно, даже избивали.

Педагогов, в отношении которых организовали проверку, отстранили от образовательного процесса. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд отправил директрису одной из городских школ под домашний арест за взяточничество. Женщина призналась, что вымогала деньги у учителей для создания «благоприятных условий труда».