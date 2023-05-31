Под конец мая Петербург попал в теплый сектор циклона

В среду Санкт-Петербург оказался в теплом секторе циклона, из-за чего температура воздуха немного повысится, но поднимется ветер.

Фото: Санкт-Петербург.ру/ Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в последний день календарной весны города на Неве ощутит влияние теплого сектора североатлантического циклона, который уходит центром на северо-восток Скандинавии.

В связи с этим на территории региона будет облачная с прояснениями, преимущественно сухо. Правда, по словам Леуса, ближе к вечеру возможны кратковременные дожди, которые принесет приближающийся с северо-запада холодный атмосферный фронт.

Температура воздуха в течение дня установится на отметках в +17 и +19 градусов, по области столбики термометра может дорасти до +20 градусов. Ветер при этом ожидается западный со скоростью 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление упадет до 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг снова возможны кратковременные дожди. Погода вернется в апрель.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 31 мая на территории Северной столицы будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра.