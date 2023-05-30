В Петербурге 31 мая с утра до вечера начнет действовать повышенный уровень опасности из-за порывов ветра до 15 м/с

В Санкт-Петербурге ввели «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра. Неблагоприятные погодные условия задержатся на территории региона до вечера среды.

Фото: Baltphoto

Согласно информации Росгидрометцентра,к петербуржцам 31 мая пожалует очень сильный ветер. Из-за этого на территории Санкт-Петербурга было решено ввести «желтый» уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба Смольного.

Так, с девяти утра до девяти вечера в среду порывы ветра могут достигать 15 м/с. Горожан просят проявлять особую осторожность и не бродить под шаткими конструкциями, деревьями, а также рекламными щитами. Предельную осторожность на дорогах необходимо соблюдать водителям.

Напомним, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что уже с утра 30 мая на территории Северной столицы стало достаточно холодно из-за северного ветра.