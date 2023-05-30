В Петербург 30 мая вернулась ветреная и холодная погода

В Северной столице 30 мая уже с утра достаточно холодно. Температура воздуха за день не поднимется выше +15 градусов, утверждают специалисты.

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В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона. На территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в результате дневной прогрев будет ограничен. Ситуацию усложнит северный ветер.

Столбик термометра за день достигнет от +13 до +15 градусов, по области местами может потеплеть до +17 градусов, но где-то будет и +12 градусов. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление будет вырастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду снова пройдут кратковременные дожди, однако станет на пару градусов теплее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти продолжают прогнозировать заморозки. При этом по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, резкое похолодание может отрицательно сказаться на урожае.