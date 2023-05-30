Северная столица вошла в топ лучших городских брендов и обогнала Москву

Санкт-Петербург встал на 61 место в рейтинге самых привлекательных городских брендов. Оказалось, что Северная столица обошла Москву.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Аналитики международной консалтинговой компании представили первый Brand Finance City Index. Он представляет собой рейтинг самых привлекательных городских брендов мира. При этом Петербург получил статус лучшего среди всех городов России, обогнав даже Москву. Столица также вошла в рейтинг, но встала на 63 место, сообщает пресс-служба Комитет по развитию туризма.

Так, город на Неве набрал 62,9 балла, а Москва — 62,5 балла. Всего в рейтинге представлено 100 позиций. Отмечается, что в опросе, проведенного в 20 странах за прель 2023 года, приняли участие 15 тысяч человек.

Петербург и Москва обогнали такие города и столицы мира как Стамбул, Доха, Каир и Рио-де-Жанейро. Оценку провели по таким показателям как известность, туристская привлекательность, комфортность для проживания, а также условия для удаленной работы и учебы. Здесь же респонденты акцентировали внимание на архитектуре и гостеприимстве народов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица остается на втором месте в рейтинге социально-экономического положения регионов за прошлый год.