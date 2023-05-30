Избитый молодой петербуржец рассказал, что произошло с ним на Эриванской улице несколько дней назад

В Выборгском районе прояснили обстоятельства, при которых молодой человек был забран в больницу из квартиры на проспекте Художников. Оказалось, что петербуржца подкараулил и избил неизвестный, после чего забрал у него личные вещи.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 29 мая правоохранителям удалось установить, что же произошло на улице Эриванской 24 мая, после чего пострадавший 19-летний горожанин попал к медикам с сотрясением и множеством синяков.

По словам молодого человека, 24 мая около восьми утра у дома 5, корпус 2 по улице Эриванская на него напал неизвестный с ножом, который, применив физическую силу, отобрал у петербуржца наушники, часы и 200 рублей. В общей сложности ущерб составил больше 18 тысяч рублей.

В результате у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множество гематом и ушибов по всему телу. К моменту прибытия медиков гражданин находился в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника ищут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что еще один горожанин стал жертвой вооруженных ножом разбойников. Злоумышленники напали на жертву в Невском районе.