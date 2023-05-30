Число банкротов среди жителей Петербурга и Ленобласти за год выросло больше чем на 40 %

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество граждан, которых можно считать банкротами, и разорившихся компаний за год стало больше почти на 40%.

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Так, например, за первый квартал прошлого года было завершено 2 835 дел о банкротстве граждан и юридических лиц, а уже в этом году за аналогичный период — завершено 4 004 дела, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Уточняется, что настоящие показатели на 41 % больше, чем в предыдущем году. При этом за май в Арбитражный суд поступило еще 1 313 заявлений о банкротстве.