В Невском районе устанавливают личность мужчины, найденного со вспоротой ногой у магазина

Правоохранители Невского района выясняют личность пострадавшего у магазина гражданина. Несмотря на то, что о нем удалось узнать не так много, специалисты задержали подозреваемого в произошедшем.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 29 мая около двух часов дня в экстренные службы обратился очевидец, который пояснил, что у магазина на Крыленко лежит истекающий кровью мужчина 45-50 лет. Пострадавшего с колото-резаным ранением ноги, острой кровопотерей тяжелой степени и шоком госпитализировали в Александровскую больницу.

Позже удалось установить, что незадолго до прибытия сотрудников полиции у входа в магазин мужчину, личность которого только предстоит установить, в ходе распития спиртного ударил ножом злоуымшленник. По версии следствия, им оказался 36-летний петербуржец.

Подозреваемого задержали в тот же день по месту жительства на Тельмана. Предполагается, что его малознакомого неприятеля зовут Евгений. Известно, что задержанный уже был судим за аналогичное преступление в 2020 году.

Горожанина задержали и поместили в СПСЗЛ. Правоохранители изъяли нож со следами бурого цвета. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Личность раненого гражданина устанавливается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе горожанин получил серьезное ножевое ранение после распития спиртного со знакомыми.