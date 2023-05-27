Жителя Центрального района разыскивают за нанесение тяжелого ножевого ранения петербуржцу

В Центральном районе петербуржец получил серьезное ножевое ранение после распития спиртного со знакомыми. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, с 25 на 26 мая из больницы в полицию поступило сообщение, что от дома 133 по Лиговскому проспекту забрали 36-летнего гражданина с проникающим колото-резанным ранением груди и повреждением легкого. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Мужчина успел пояснить, что, находясь в гостях на Лиговском проспекте, после распития спиртного в ходе внезапной ссоры знакомый ударил его ножом в спину. В настоящее время по подозрению в совершении преступления разыскивается 34-летний местный житель.

На злоумышленника составили ориентировку. С места происшествия изъято два ножа. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 21-летний горожанин получил серьезное ранение от неизвестного. Инцидент произошел во дворе дома на Дальневосточном проспекте.