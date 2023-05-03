Рухнувший на автомобиль светофор парализовал движение в Приморском районе Петербурга

В среду утром движение на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова Приморского района Петербурга затруднилось из-за рухнувшего на автомобиль светофора. Пробка на участке сохраняется до сих пор.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Об инциденте на перекрестке Шаврова и Комендантского проспекта сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в ДТП попали три автомобиля и два светофора, один из которых оказался на транспортном средстве, а другой оказался на асфальте.

Внушительная пробка на месте ДТП сохраняется до настоящего момента. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на 11:48 движение по участку все еще сильно затруднено.

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