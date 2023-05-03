Появление над Петергофским шоссе военных вертолетов объяснили учениями

В Красносельском районе местные жители не на шутку испугались, заметив, как над Петергофским шоссе пролетают военные вертолеты. Оказалось, что летчики проводили тренировочные полеты.

Фото: Baltphoto

Сообщение о военных вертолетах в небе Петербурга появилось накануне в социальных сетях. Так, пользователи группы «Видео | Питер» поделились кадрами объектов, пролетающих над Пулковским шоссе.

Отмечается, что от звука лопастей у некоторых петербуржцев тряслись стекла. В группе уточнили, что, согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, на вертолетах летчики проводили тренировочный полет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пилоты самолета, который совершал посадку на территории Петербурга, заметили в небе подозрительный беспилотник. Неизвестный летательный аппарат внезапно появился недалеко от воздушного судна, следовавшего из Владикавказа.