В Пулково 3 мая отменили 11 авиарейсов

В петербургском аэропорту Пулково 3 мая отменили 11 авиарейсов на прилет и вылет. Изменения коснулись четырех направлений.

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По данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, в среду до города так и не долетят самолеты из Архангельска от «Северсталь», из Калининграда от «Уральские Авиалинии», из Москвы от Северный Ветер» и «Уральских Авиалиний», а также из Еревана от «Fly Arna».

Соответствующие изменения в расписании можно заметить и на вылет самолетов из Петербурга. Так, воздушное судно в Ереван не отправят в 21:15, в Архангельск пассажиров не отправили еще в 00:20, полет в Калининград планировался на 10:40, в Москву самолет из города на Неве должны были отправить в 13:55 и в 16:30. Последнее на сегодня воздушное судно в Архангельск мог вылететь в 23:40, но не сделает этого.

Кроме того, 3 мая в расписании указан один задержанный рейс. Позже, чем планировали, отправятся пассажиров «Smartavia» в Нижний Новгород. Самолет вылетит в 09:40 вместо 08:55.

Остальные авиарейсы пока должны осуществить по расписанию. Об изменениях можно узнать на сайте аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на днях в Пулково временно усилили режим работы из-за сообщении о возможном теракте. Злоумышленник представился Григорием Лепсом и пообещал, что устроит пассажирам «худший день».