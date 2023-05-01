Лжеминер, представившийся Григорием Лепсом, обещал пассажирам Пулково «самый худший день»

В петербургском аэропорту Пулково специалисты на время усилили режим работы из-за сообщении о возможном теракте. Лжеминер представился Григорием Лепсом и пообещал, что устроит пассажирам «худший день».

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Инцидент произошел на днях. Тогда неизвестный мужчина позвонил в воздушную гавань Северной столицы и заявил, что нападет на сотрудников полиции, а также осуществит теракт. Злоумышленник назвал себя Григорием Лепсом и отметил, что совсем недавно прибыл из Уфы. Об этом сообщает Neva.Today.

После поступивших угроз в Пулково усилили режим работы и провели проверки помещений. В результате поисков взрывного устройства или подозрительных граждан обнаружено не было.

Спустя час аэропорт вернулся к обычном режиму работы. В настоящий момент лжеминер разыскивается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе неизвестный совершил поджог квартиры. Злоумышленник пробрался в здание ночью.