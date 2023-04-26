В Колпино ночью неизвестный совершил поджог квартиры

В Колпинском районе Санкт-Петербурга вечером вспыхнул пожар в одной из квартир. Владелец утверждает, что неизвестный совершил поджог. Полиция устанавливает обстоятельства.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 24 апреля, в 23:01 в полиция поступило сообщение о том, что в доме по улице Тверская в Колпино произошел пожар в квартире.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что произошло возгорание квартиры. Кроме того, они установили, что, согласно предварительным данным, у пожара три очага возгорания внутри помещения.

Кроме того, поступило заявление от 53-летнего жителя. По словам заявителя, неизвестный совершил поджог его квартиры на улице Тверская. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.