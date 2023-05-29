Рыболов обнаружил, что в акваториях Ленобласти можно выловить не только рыбу, но и большой штраф

Браконьер выловил почти 20 килограмм разной рыбы в Ленинградской области. Суд присудил мужчине штраф за причиненный водным биологическим ресурсам в сумме 68 750 рублей. Свою вину мужчина отрицать не стал, однако остался крайне недоволен размером штрафа.

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Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел иск ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» о возмещении ущерба, который был нанесен петербуржцем выловившим рыбное ассорти весом в 20 килограмм, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выяснилось, что мужчина рыбачил в акваториях Ленобласти и наловил около 14,8 кг густеров, 4,5 кг окуня и 1,8 кг лещей. Известно, что за каждый вид рыбы установлен отдельный размер штрафа. Так, в совокупности за свой улов браконьер должен выплатить почти 70 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец получит 5 тысяч рублей за таракана в кефире.