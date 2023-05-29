Петербуржец получит 5 тысяч рублей за таракана в кефире

Петербургский суд встал на сторону петербуржца, обнаружевшего в стакане кефира таракана. По решению суда производитель обязан вернуть мужчине стоимость кефира, а также возместить моральный вред.

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Петербуржец отсудил у производителя компенсацию морального вреда за таракана в бутылке кефира. Также производитель вернет стоимость кефира, сообщили в пресс-службе судов.

Инцидент произошел осенью 2021 года, когда петербуржец сделал глоток кефира и выплюнул обратно таракана. Мужчина направил производителю претензию с требованием возместить моральный вред и стоимость кефира. Свои страдания петербуржец оценил в сто тысяч рублей.

Однако ответчик сообщил, что истец не смог доказать наличия насекомого в продукции, а само попадание таракана в продукцию невозможно из-за установленных сеток-уловителей на производстве.

Однако версию истца подтвердил его коллега, рассказав, что в то ноябрьское утро мужчина, как всегда, налил в свой стакан кефир, а после на весь кабинет прокричал, что в его рту что-то твердое. Этим «чем-то» оказался бездыханный таракан.

Учитывая результаты химико-биологической экспертизы, подтвердившей наличие насекомого в кефире, суд взыскал с производителя пять тысяч рублей за моральный вред петербуржца, а также 92 рубля за бутылку кефира.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд Петербурга отправил убившую собаку на детской площадке девушку в колонию на три года.