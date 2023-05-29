На спецстоянку Петербурга прибыло еще четыре десятка машин без номеров из зоны платной парковки

Водители Петербурга продолжают оставлять свои авто в зонах платной парковки без номеров, а сотрудники комитета по транспорту продолжают выписывать им штрафы. Известно, что в автопарке штрафстоянки прибавилось еще четыре десятка машин.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В центре Северной столицы продолжают проходить ежедневные рейды против автомобилистов, припарковавших свои машины на платных стоянках без номеров. Так, на спецстоянке прибавилось еще 40 машин, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Рейды проходят с участием сотрудников ведомства на улицах Центрального и Адмиралтейских районов. Каждый, кто решил, что оставить машину без номеров будет дешевле получает в подарок административный протокол.

Хитрецам выписывают штрафы в три тысячи рублей без права оплатить его с 50% скидкой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге с начала 2023 года выписали около 10 тысяч штрафов автомобилистам-нарушителям, паркующимся во дворах.