В Петербурге с начала 2023 года выписали около 10 тысяч штрафов автомобилистам-нарушителям, паркующимся во дворах

В текущем году автомобилисты получили уже 9 874 штрафов за неправильную парковку во дворах. Часть нарушений относятся к юридическим лицам.

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В Государственной административно-техническая инспекции Петербурга сообщили, что с начала года специалисты выписали почти 10 тысяч постановлений, связанных с парковкой автомобилей на газонах и подъездах к контейнерным площадкам. При этом 530 штрафов получили юридические лица. В общей сложности нарушители должны будут заплатить 100 миллионов рублей.

Помимо ГАТИ автомобилистами-нарушителями занимается Комитет по транспорту, в частности, отслеживая соблюдение ПДД в зоне платной парковки. Так, например, известно, что некоторые водители пытаются обойтись без денег за стоянку, закрывая номера посторонними предметами или снимая их.

В таком случае с нечестными гражданами начинают бороться пешие инспекторы Комитета по транспорту, которые во время ежедневных обходов снимают с номеров все лишние, затем автомобилист получает штраф. Также с первых чисел мая транспорт, за парковку которого не была внесена оплата, эвакуируют на штрафстоянку. В итоге нарушитель вынужденно заплатит своим временем и деньгами. Сумма штрафа в таком случае может достигать 3 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с июля в Петроградском районе упорядочивают парковку. По мнению специалиста, с оформлением парковочного разрешения местным жителям лучше не тянуть и подать документы в любом отделении МФЦ, либо на сайте Госуслуг.