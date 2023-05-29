Петербуржцы встретят лето в дождевиках и теплых свитерах

В середине недели петербуржцам стоит ожидать похолодания и интенсивных дождей. Погода в городе окажется под влиянием атмосферного циклона с Арктики.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Лето в городе на Неве начнется с дождей и понижения температуры. Такую погоду в Петербург принесет арктический атмосферный фронт уже в среду, 31 мая, сообщил в своем телеграм-канале ведущий синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Температура воздуха в Петербурге уже начала снижаться. Так, в понедельник, 29 мая, воздух прогрелся от +15 до +17 градусов – ниже, чем днем ранее.

Влияние циклонов над погодой в Северо-Западном регионе начнется в среду, когда атмосферный фронт с Арктики пройдет через Северную столицу. Он принесет в Ленинградскую область ночные заморозки, а днем температура воздуха не будет подниматься выше +14 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в последний весенний выходной в Петербурге не будет дождя.