ЗакС готов заплатить 306 тысяч рублей за уничтожение секретных документов

Законодательное собрание Петербурга ищет подрядчика, готового уничтожить 10 тысяч секретных документов за 306 тысяч рублей. Итоги госзакупки будут известны в четверг, 1 июня.

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Петербургские депутаты готовы заплатить 306 тысяч за уничтожение секретных документов. Neva.Today сообщает, что подрядчик будет обязан уничтожить 10 тысяч килограмм документов под присмотром уполномоченного сотрудника.

Грузовик, которому предстоит уничтожить секретную информацию из Мариинского дворца, в том числе и с уровнем секретности не ниже четвертого, расположат недалеко от Исаакиевской площади.

Известно, что производительность грузовика-уничтожителя должна составлять не менее 100 килограмм за две минуты. Машина должна уметь перемалывать целлофан, CD/DVD-диски, ламинированную бумагу, фотографии, канцелярские резинки, пластиковые пружины, скрепки, скобы, металлические зажимы, пластиковые файлы и различные папки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург заключен соглашение с Минском о взаимном сотрудничестве на ближайшие пару лет.