Петербург заключен соглашение с Минском о взаимном сотрудничестве на ближайшие пару лет

В Петербурге состоялась встреча петербургских и минских депутатов, на которой они заключили договор о сотрудничестве. Спикер петербургского парламента Александр Бельский отметил, что это сделано для того, чтобы между Северной столицей и Минском уже сложились теплые и добрососедские отношения.

Фото: Официальный канал Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Петербургские депутаты провели встречу с представителями Минского городского Совета депутатов по главе с председателем Андреем Бугровым, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В ходе встречи представители Законодательного собрания Петербурга совместно с минскими депутатами согласовали и подписали дорожную карту — план совместных мероприятий 2024-2026 годы.

Известно, что этот документ разработан с целью усиления действующего Меморандума о взаимопонимании.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Петербурга и Волгограда заключили соглашение о сотрудничестве между регионами.