Власти Петербурга и Волгограда заключили соглашение о сотрудничестве между регионами

Петербург и Волгоград подписали документ о взаимном сотрудничестве. Губернаторы регионов планируют развить отечественный туризм среди молодежи, а также разработать и внедрить инновации соцобслуживания.

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Власти Петербурга и Волгограда заключили соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между регионами. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказали в пресс-службе Смольного.

Данное соглашение подразумевает под собой проведение в городах мероприятий в сфере образования, медицины, культуры, туризма, а также IT-технологий и цифровой экономики. Вместе с тем в городах предполагается взаимное развитие сотрудничества в сфере социальных отношений.

Известно, что данное соглашение заключено на три года с 2023 до 2025 года включительно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за майские праздники Петербург посетило около 800 тысяч туристов, вместо ожидаемых 600.