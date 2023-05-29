Направляющийся в Петербург самолет выехал за край взлетной полосы в Новокузнецке

Лайнер Boeing-737, осуществляющий рейс Новокузнецк – Петербург выкатился за край взлетной полосы. На месте работает транспортная прокуратура.

Фото: baltphoto

Самолет, направлявшийся из Новокузнецка в Петербург, в понедельник, 29 мая, выехал за край взлетной полосы, сообщает ТАСС.

Причина инцидента кроется в технических причинах, возникших при обслуживании рейса. По факту произошедшего Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомству предстоит установить все обстоятельства инцидента.

Известно, что на борту Boeing-737 находились 157 пассажиров, 17 из которых несовершеннолетние. Отмечается, что пострадавших среди них нет.

Согласно табло, рейс в Северную столицу отложен на 13 часов. На время ожидания всех пассажиров разместили в здании аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что муж Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер на борту самолета.