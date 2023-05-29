Каждый десятый петербуржец, грозившийся уволиться, забывает про свои угрозы и остается работать на прежних условиях

Петербургские работодатели предпочитают уступать своим сотрудникам, когда они добиваются своих целей через шантаж увольнением. Чаще всего к такому способу прибегают мужчины.

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Большинство работодателей в Северной столице идет на уступки своим подчиненным, которые шантажируют начальство увольнением. Таких начальников – 73%, сообщили в пресс-службе SuperJob.

Так, семь из десяти все же поддаются на шантаж, а 15% компаний прощаются с такими работниками.

Известно, что при помощи угроз желаемого смогли добиться 31% петербуржцев, в то время как 24% пришлось все же уволиться. Каждый десятый житель Петербурга забывает про свои угрозы и остается работать на прежних условиях.

Отмечается, что чаще всего шантажом занимаются мужчины – 36%. Женщины пугают начальство в 25%. Известно, что таким образом чаще всего добиваются петербуржцы в возрасте от 35 до 44 лет – 38%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что каждый работающий россиянин считает свой личный вклад в рабочий процесс результативнее, чем у коллеги.