Каждый работающий россиянин считает свой личный вклад в рабочий процесс результативнее, чем у коллеги

Среди работающего населения России провели опрос на тему оценки своего личного вклада в рабочий процесс. Отмечается, что КПД коллег россияне оценивают ниже, чем свой личный. Примерно на 72%.

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Выяснилось, что среднестатистический россиянин оценивает свой личный коэффициент полезного действия на работе в 81%, а коллег – в 72%, сообщает SuperJob.

Так, из 5300 опрошенных каждый пятый опрошенный уверен в том, что его КПД превышает 100%, несмотря на противоречие законам физики. Таких респондентов оказалось 22%. Однако два человека из ста признают, что их КПД составляет меньше 10%.

Только 10% подчеркнули, что коллеги отдают энергии больше, чем потребляют.

КПД начальства респонденты оценили на 62%. Эффективность руководителя не достигает и 10% со слов 7% респондентов, а 9% отметили, что начальство выкладывается больше, чем на 100%.

По мнению начальников, КПД подчиненных составляет 71% в среднем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в работе россиян радует только премия и отпуск.