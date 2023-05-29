В Петербурге может состояться Главный военно-морской парад

В Петербурге может пройти Главный военно-морской парад. Известно, что по традиции парад состоит двух морской и воздушной частей – вначале в акваториях Невы и Большого Кронштадтского рейда проходят корабли и подлодки, а после, в небе, к ним присоединяются самолеты и вертолеты.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге, в день ВМФ, может состояться Главный военно-морской парад. Однако официальной информации от властей о решении проведения парада не сообщалось, также не поступало информации о подготовке к нему, сообщает ТАСС.

Ежегодно праздник Военно-морского флота выпадает на последнее июльское воскресенье. Так, день ВМФ в этом году состоится 30 числа.

Неизвестно, какой формат парада будет в этом году, в случае его согласования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге отменили воздушную часть представления в честь Парада Победы.