Сад Миядзаки вновь заработал на Петроградской стороне

В Петербурге «воскресили» сад с героями мультфильмов Хаяо Миядзаки. В этот раз территория расположилась в одном из палисадов на Петроградской стороне.

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Сад Хаяо Миядзаки, пострадавший в пожаре в мае прошлого года, вновь заработал в Петербурге, сообщает dp.ru.

В этот раз инсталляцию с героями мультфильмов японского аниматора расположили на Петроградской стороне. Так, в палисаде на Гатчинской 23-25, где ранее располагался подростково-молодежный клуб «Синтез» появился театр «Небесные бродяги», артисты которого и обустроили сад. Помочь в благоустройстве им вызвались местные жители.

Чтобы сохранить инсталляцию до осени, фигурки героев на ночь будут убираться в помещение.

Напомним, сад Миядзаки ранее находился на Биржевой линии Васильевского острова. Там же находилась и мастерская «Небесных бродяг» — они пострадали в пожаре 2 мая 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что летом в здании бывшего Левашовского хлебозавода Петербурга появится культурный центр.